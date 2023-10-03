Деревья скажут вам спасибо: важная процедура в саду перед зимовкой

Деревья в саду нужно хорошо подготовить к зиме, напитав их влагой

Осень — пора, когда все готовятся к зимовке, и люди, и природа. Опытные огородники и дачники знают, что свои участки нужно также подготовить к зимним холодам.

Как оказалось, есть важная процедура в саду, о которой дачники часто забывают. Именно осенью, когда листья опадут, но сильных морозов еще нет, нужно устроить плодовым деревьям влагозарядный полив, пишет belnovosti.

Все знают, что осенью, особенно в октябре, нужно подрезать деревья, некоторые из них нуждаются в дополнительном удобрении и утеплении. Но также не стоит забывать, что плодовые культуры нуждаются в достаточном количестве влаги.

Вода нужна плодовым деревьям, чтобы лучше усваивать удобрения из грунта, ведь от того, насколько деревья увлажнены перед зимой, зависит их будущий урожай в следующем сезоне.

Влагозарядный полив: что это и когда проводить

Первое правило, которое нужно помнить, это то, что не стоит поливать деревья, пока с них не опадут все листья. При этом нужно поймать момент до наступления стабильных заморозков, когда грунт уже промерзает полностью.

Для плодовых деревьев влагозарядный полив влагозарядный полив будет считаться законченным, когда земля промокнет на 1-1,5 метра.

Количество воды, которую нужно лить под корень будет зависеть от возраста плодовых деревьев в вашем саду:

если растениям до 5 лет — нужно 5-8 ведер воды;

если от 5 до 10 лет норма 10-15 ведер воды;

если больше 10 лет — 15-20 ведер воды.

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