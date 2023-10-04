Единицы хозяек знают это: как отмыть пригоревшую кастрюлю без мороки

Даже опытные хозяйки часто сталкиваются с такой проблемой

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с ситуацией, когда любимая кастрюля стала жертвой чрезмерного нагревания и покрылась толстым слоем сгоревшего жира или других загрязнений. Это может произойти по разным причинам, включая неправильный режим нагрева или наличие грязи на дне посуды.

Чтобы справиться с этой проблемой, не обязательно использовать дорогостоящие химические средства. Можно также воспользоваться старыми проверенными "бабушкиными советами", о чем информирует "Домашний блог".

Пищевая сода

Прекрасным средством для очищения является обычная пищевая сода. Для удаления загрязнений, таких как подгоревшая гречка или рис, нужно растворить соду в воде в пропорции 0,5 кг соды на 5 л воды. После этого кастрюлю следует поместить на небольшой огонь и кипятить в течение 1-2 часов. Чтобы удалить загрязнение с внешней стороны кастрюли, также часто подгорающей, ее следует варить аналогичным образом в большей емкости. В таком случае количество воды и соды для варки увеличивается примерно вдвое.

Молочная сыворотка

Этот способ, хоть и не так популярен, как другие, однако достаточно эффективен. Чтобы легко оттереть нагар обычной губкой, нужно налить молочную сыворотку на дно посуды так, чтобы загрязнения были покрыты слоем жидкости на несколько сантиметров. После этого кастрюлю следует оставить на сутки. Таким образом, все пятна можно будет легко вытереть губкой под проточной горячей водой.

Активированный уголь

Для процедуры достаточно будет пластинки таблеток. Их необходимо измельчить – проще всего это сделать в ступке или с помощью ложки. Затем насыпать полученный порошок на дно кастрюли и залить 100 мл воды или мыльного раствора. Оставить на пол часа и потереть губкой. Если нагар был сильным, время можно увеличить до 1 или 2 часов.

А вот если на духовке остался жир или остатки пищи, ее можно отмыть без химии, используя народные методы, информирует "Телеграф". С помощью дешевого средства, которое есть дома у каждого, она снова засияет.