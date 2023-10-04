Укр

Ягоды будут размером с кулак: лучшая подкормка для клубники осенью

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Урожай клубники будете собирать ящиками
Урожай клубники будете собирать ящиками. Фото Freepik

Рассказываем, как приготовить лучший раствор для полива и опрыскивания

В следующем году вы порадуетесь обильной и крупной ягоде, если не забудете, чем обработать клубнику осенью. Эта культура довольно капризна — например, если не хотите остаться без урожая, то при посадке клубники осенью нужно избегать этих двух мест. Важное значение имеет и правильная подкормка.

Как сообщает Ukr.Media, садоводы рекомендуют помочь клубничным кустам осенью "заложить" почки цветков. Тогда и в следующем году ягод будет навалом.

Какое удобрение лучше для клубники осенью — секреты дачников

Осенью обязательно проведите подкормку мочевиной. Ведь это снабдит клубничные кусты необходимыми питательными веществами.

В этом и состоит самый важный нюанс — удобрить клубничные кустики мочевиной нужно не только весной, но и осенью. Нужно это для того, чтобы растения были более устойчивы, лучше перенесли холода и успешно активизировались после зимней спячки.

Рецепт подкормки клубники — чудо-раствор

Для приготовления вам понадобится:

  • Вода — 10 л.
  • Мочевина — 300 г.

Осенью самая оптимальная форма использования этого препарата для опрыскивания клубники — трехпроцентный раствор. Размешайте мочевину до полного растворения и опрыскайте посадку.

Второй рецепт предполагает подкормку корневую. Разведите в 10-литровой емкости 3 столовых ложки мочевины и пролейте грядки. Под один куст достаточно около 1/2 литра раствора.

Ранее мы рассказывали, как выбрать чеснок для посадки осенью. Далеко не все зубчики дадут крупные головки в следующем году.

А еще вас может заинтересовать простейший способ с фото, как вырастить молодой чеснок дома на подоконнике. Грунт вам не понадобится, а свежие перья вы сможете использовать в своих кулинарных шедеврах в любое время года.

Теги:
#Клубника #Огород