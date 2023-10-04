Ягоды будут размером с кулак: лучшая подкормка для клубники осенью

Рассказываем, как приготовить лучший раствор для полива и опрыскивания

В следующем году вы порадуетесь обильной и крупной ягоде, если не забудете, чем обработать клубнику осенью. Эта культура довольно капризна — например, если не хотите остаться без урожая, то при посадке клубники осенью нужно избегать этих двух мест. Важное значение имеет и правильная подкормка.

Как сообщает Ukr.Media, садоводы рекомендуют помочь клубничным кустам осенью "заложить" почки цветков. Тогда и в следующем году ягод будет навалом.

Какое удобрение лучше для клубники осенью — секреты дачников

Осенью обязательно проведите подкормку мочевиной. Ведь это снабдит клубничные кусты необходимыми питательными веществами.

В этом и состоит самый важный нюанс — удобрить клубничные кустики мочевиной нужно не только весной, но и осенью. Нужно это для того, чтобы растения были более устойчивы, лучше перенесли холода и успешно активизировались после зимней спячки.

Рецепт подкормки клубники — чудо-раствор

Для приготовления вам понадобится:

Вода — 10 л.

Мочевина — 300 г.

Осенью самая оптимальная форма использования этого препарата для опрыскивания клубники — трехпроцентный раствор. Размешайте мочевину до полного растворения и опрыскайте посадку.

Второй рецепт предполагает подкормку корневую. Разведите в 10-литровой емкости 3 столовых ложки мочевины и пролейте грядки. Под один куст достаточно около 1/2 литра раствора.

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