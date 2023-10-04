Чтобы обувь не скользила: простые секреты для осени и зимы

Пять способов помочь скользкой обуви

К зиме стоит готовиться позаботившись не только о тепле головы в шапке, но и о ногах. Осенью можно легко поскользнуться после дождя, а зимой на льду. Если другой пары обуви у вас пока нет — нужно сделать ботинки не скользящими.

Помочь в этой ситуации можно несколькими способами. Если перед вами стоит задача сделать обувь не скользящей, чтобы хотя бы дойти домой, на помощь придет обычный лейкопластырь. Даже дешевый рулонный можно наклеить на подошвы обуви ради более хорошего сцепления с поверхностью.

Еще одним способом являются специальные наклейки на подошвы. Для обуви без протектора они могут имитировать обычную подошву или выпускаться в форме разных фигур.

Специальные нескользкие подошвы часто используют для обуви на каблуке.

Более выносливый способ, который одновременно неизбежно изменит вид и состояние обуви — поцарапать подошву абразивом, например наждачкой. Это создаст своеобразный мелкий протектор для сцепления с землей.

Еще одним способом сделать обувь менее скользкой является нанесение на подошву клея с определенным абразивом. Это может быть песок или соль. Это делает поверхность подошвы шероховатой.

Последний способ, который можно использовать сразу для нескольких пар обуви – ледоступы. Он актуален зимой. Это специальные железные крючки, которые надеваются на обувь и цепляются за лед или снег, когда вы ходите. Есть городские варианты и для бездорожья с большими шипами.

Ледоступы на обуви

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сделать с обувью, чтобы она не промокала. Кроме подготовки перед сезоном дождей следует поддерживать защиту на протяжении всего холодного периода.