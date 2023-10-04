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Сохраните до 15% тепла в помещении: как и чем утеплить входную дверь до наступления зимы

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Дверь Новость обновлена 04 октября 2023, 13:03
Дверь. Фото Pixabay

Большинство материалов нужно купить

В случае сложной зимы в Украине, нужно заранее позаботиться об утеплении окон, пола и дверей в помещении. Большим плюсом будет то, если у вас дверь металлическая.

Какие способы и какие материалы необходимы для решения этой проблемы, можно узнать на сайте Zaxid.Net. Большинство утеплителей нужно приобрести в строительных магазинах.

Способы для утепления

  • Обивка дверного полотна утеплителем.
  • Герметизация отверстий, трещин валиками или жидкими герметиками.
  • Дополнение дверной уплотнительной коробки.

Материалы

Поролон – практичный теплый материал, с которым легко работать, однако он также, как и вата, впитывает влагу и со временем крошится, поэтому требует замены каждые 2-3 года;

Пенопласт – плотный, недорогой и легкий синтетический материал;

Минеральная вата – мягкий утеплитель, изготовленный на основе базальных и синтетических волокон. Единственным минусом этого утеплителя считают то, что со временем вата сбивается и проседает под тяжелой наружной обивкой;

Пенополиуретан – это так называемый "надувной утеплитель", продающийся в твердом и пенном состоянии. Стоит больше, чем другие утеплители, но имеет куда больший срок службы.

Пенофол – комбинированный материал, ведь состоит из вспененного полиэтилена и фольги. Он может удерживать тепло в помещении, но чаще всего используется не как самостоятельный утеплитель, а как дополнительный материал к основному.

Также дополнительно могут понадобиться

  • жидкие гвозди;
  • монтажная пена;
  • гидробарьерная пленка;
  • метизы;
  • дермантин;
  • пластиковые панели;
  • листы ДВП, МДФ, фанера и т.п.;
  • скотч;
  • уплотнители.
  • дрель;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • лобзик;
  • защитные очки и перчатки.

Как утеплить входную металлическую дверь

  1. Снять дверь с петель. Надо быть осторожным, потому что здесь может даже мастер не справиться;
  2. Нужно добраться до середины двери. Поэтому для начала следует снять все накладные элементы, в том числе и глазок, замок;
  3. Если конструкция предусматривает свободный демонтаж хотя бы одного из полотен, его просто нужно аккуратно временно снять. Если же такая возможность отсутствует, сначала снимаем обшивку, а затем вырезаем полотно;
  4. Начинать заполнение "пустоты" выбранным утеплителем можно, если внутри двери уже есть ребра жесткости;
  5. Монтаж двери на место и установка снятых ранее замков и ячеек.

Как утеплить входную деревянную дверь

Если она двойная и внутри имеет пустоту, тогда смело можно использовать ту же технологию, что и в случае металлических дверей.

В случае если оно не двойная, тогда ее можно утеплить с помощью дермантина или кожаной обшивки.

Напомним, ранее Телеграф писал, каким образом можно еще утеплить дом. Следует обратить внимание на пол.

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#Зима #Лайфхак #утепление