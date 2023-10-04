Сохраните до 15% тепла в помещении: как и чем утеплить входную дверь до наступления зимы
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Большинство материалов нужно купить
В случае сложной зимы в Украине, нужно заранее позаботиться об утеплении окон, пола и дверей в помещении. Большим плюсом будет то, если у вас дверь металлическая.
Какие способы и какие материалы необходимы для решения этой проблемы, можно узнать на сайте Zaxid.Net. Большинство утеплителей нужно приобрести в строительных магазинах.
Способы для утепления
- Обивка дверного полотна утеплителем.
- Герметизация отверстий, трещин валиками или жидкими герметиками.
- Дополнение дверной уплотнительной коробки.
Материалы
Поролон – практичный теплый материал, с которым легко работать, однако он также, как и вата, впитывает влагу и со временем крошится, поэтому требует замены каждые 2-3 года;
Пенопласт – плотный, недорогой и легкий синтетический материал;
Минеральная вата – мягкий утеплитель, изготовленный на основе базальных и синтетических волокон. Единственным минусом этого утеплителя считают то, что со временем вата сбивается и проседает под тяжелой наружной обивкой;
Пенополиуретан – это так называемый "надувной утеплитель", продающийся в твердом и пенном состоянии. Стоит больше, чем другие утеплители, но имеет куда больший срок службы.
Пенофол – комбинированный материал, ведь состоит из вспененного полиэтилена и фольги. Он может удерживать тепло в помещении, но чаще всего используется не как самостоятельный утеплитель, а как дополнительный материал к основному.
Также дополнительно могут понадобиться
- жидкие гвозди;
- монтажная пена;
- гидробарьерная пленка;
- метизы;
- дермантин;
- пластиковые панели;
- листы ДВП, МДФ, фанера и т.п.;
- скотч;
- уплотнители.
- дрель;
- карандаш;
- рулетка;
- шуруповерт;
- лобзик;
- защитные очки и перчатки.
Как утеплить входную металлическую дверь
- Снять дверь с петель. Надо быть осторожным, потому что здесь может даже мастер не справиться;
- Нужно добраться до середины двери. Поэтому для начала следует снять все накладные элементы, в том числе и глазок, замок;
- Если конструкция предусматривает свободный демонтаж хотя бы одного из полотен, его просто нужно аккуратно временно снять. Если же такая возможность отсутствует, сначала снимаем обшивку, а затем вырезаем полотно;
- Начинать заполнение "пустоты" выбранным утеплителем можно, если внутри двери уже есть ребра жесткости;
- Монтаж двери на место и установка снятых ранее замков и ячеек.
Как утеплить входную деревянную дверь
Если она двойная и внутри имеет пустоту, тогда смело можно использовать ту же технологию, что и в случае металлических дверей.
В случае если оно не двойная, тогда ее можно утеплить с помощью дермантина или кожаной обшивки.
Напомним, ранее Телеграф писал, каким образом можно еще утеплить дом. Следует обратить внимание на пол.