Сохраните до 15% тепла в помещении: как и чем утеплить входную дверь до наступления зимы

Большинство материалов нужно купить

В случае сложной зимы в Украине, нужно заранее позаботиться об утеплении окон, пола и дверей в помещении. Большим плюсом будет то, если у вас дверь металлическая.

Какие способы и какие материалы необходимы для решения этой проблемы, можно узнать на сайте Zaxid.Net. Большинство утеплителей нужно приобрести в строительных магазинах.

Способы для утепления

Обивка дверного полотна утеплителем.

Герметизация отверстий, трещин валиками или жидкими герметиками.

Дополнение дверной уплотнительной коробки.

Материалы

Поролон – практичный теплый материал, с которым легко работать, однако он также, как и вата, впитывает влагу и со временем крошится, поэтому требует замены каждые 2-3 года;

Пенопласт – плотный, недорогой и легкий синтетический материал;

Минеральная вата – мягкий утеплитель, изготовленный на основе базальных и синтетических волокон. Единственным минусом этого утеплителя считают то, что со временем вата сбивается и проседает под тяжелой наружной обивкой;

Пенополиуретан – это так называемый "надувной утеплитель", продающийся в твердом и пенном состоянии. Стоит больше, чем другие утеплители, но имеет куда больший срок службы.

Пенофол – комбинированный материал, ведь состоит из вспененного полиэтилена и фольги. Он может удерживать тепло в помещении, но чаще всего используется не как самостоятельный утеплитель, а как дополнительный материал к основному.

Также дополнительно могут понадобиться

жидкие гвозди;

монтажная пена;

гидробарьерная пленка;

метизы;

дермантин;

пластиковые панели;

листы ДВП, МДФ, фанера и т.п.;

скотч;

уплотнители.

дрель;

карандаш;

рулетка;

шуруповерт;

лобзик;

защитные очки и перчатки.

Как утеплить входную металлическую дверь

Снять дверь с петель. Надо быть осторожным, потому что здесь может даже мастер не справиться; Нужно добраться до середины двери. Поэтому для начала следует снять все накладные элементы, в том числе и глазок, замок; Если конструкция предусматривает свободный демонтаж хотя бы одного из полотен, его просто нужно аккуратно временно снять. Если же такая возможность отсутствует, сначала снимаем обшивку, а затем вырезаем полотно; Начинать заполнение "пустоты" выбранным утеплителем можно, если внутри двери уже есть ребра жесткости; Монтаж двери на место и установка снятых ранее замков и ячеек.

Как утеплить входную деревянную дверь

Если она двойная и внутри имеет пустоту, тогда смело можно использовать ту же технологию, что и в случае металлических дверей.

В случае если оно не двойная, тогда ее можно утеплить с помощью дермантина или кожаной обшивки.

Напомним, ранее Телеграф писал, каким образом можно еще утеплить дом. Следует обратить внимание на пол.