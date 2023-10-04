Оставила ходунки на земле: 104-летняя бабушка совершила рекордный прыжок с парашютом (видео)

Женщина решила установить рекорд Гиннесса и прыгнула с парашютом в свои 104 года

104-летняя Дороти Хоффнер из Чикаго стала старейшим человеком в мире, совершившим прыжок с парашютом. Женщина решила установить рекорд, как самый старый человек на земле, совершивший прыжок.

Свои ходунки, с помощью которых бабушка передвигается по земле, она оставила у самолета, а сама поднялась на борт. Произошло это на аэродроме Skydive Chicago в Оттаве, штат Иллинойс.

Конечно, в целях безопасности Дороти Хоффнер совершала полет с парашютом в сопровождении опытного тандемного джемпера Дерека Бакстер. Судя по кадрам, старушка была в восторге от такого приключения, и осталась довольна.

Стоит отметить, что посмотреть на авантюру 104 летней старушки и ее установление рекорда Гиннесса, собралось немало людей. Среди присутствующих были знакомые и друзья Дороти Хоффнер.

По удачному завершению прыжка с парашютом счастливая бабушка весело помахала руками толпе, которая собралась ее поддержать.

Ранее "Телеграф" рассказывал про необычный рекорд Гиннесса, который побила самая низкая корова. Рост животного действительно впечатляет.