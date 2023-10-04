Забудут дорогу на ваш огород: что сделать осенью, чтобы избавиться от колорадских жуков

Об этих хитростях мало кто знает, но лучше прибегнуть к ним именно осенью

Колорадские жуки доставляют много хлопот тем, кто имеет огород или дачный участок. Эти вредители обычно активизируются в мае-июне, когда подрастает картошка и беспощадно уничтожают растение, если с ними не бороться.

Позаботиться о будущем урожае можно уже сейчас, осенью, после сбора урожая. Есть хитрые уловки, чтобы забыть о колорадских жуках на несколько лет, пишет apostrophe.

Вредителей нужно оставить без корма перед зимовкой. Аграрии рекомендуют скосить всю ботву, которая есть на огороде и сжечь ее, так жуки остануться без еды и пережить зиму им будет сложнее.

Также стоит обильно полить участок 4-процентным раствором куриного помета. На одну сотку земли нужно примерно 80 литров раствора. А через неделю землю следует перекопать.

Еще один способ для борьбы с колорадскими жуками — это перекопать участок с луковой или чесночной шелухой поздней осенью, но до наступления стабильных заморозков. Вредители, которые заныкались в земле погибнут от шелухи.

Поможет в борьбе с колорадскими жуками и полив грядок раствором воды с аммиаком, а также посыпка почвы золой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать на огороде осенью. Топ-5 самых распространенных ошибок.