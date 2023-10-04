Обязательно сделайте это с деревьями осенью: спасение от вредителей и болезней

Осенью нужно позаботиться о том, чтобы деревья не болели и в них не завелись насекомые

С приходом осенних холодов различные насекомые, среди которых много вредителей, начинают искать для себя место для зимовки. В итоге они обустраиваются в коре деревьев, либо в прикорневой зоне. Кроме того что насекомые причиняют серьезный ущерб деревьям сами по себе, они еще и способствуют распространению заболеваний.

Осень — хорошее время для борьбы с вредоносными насекомыми и возбудителями болезней. Поэтому в это время стоит провести не только обязательную обрезку, но и специальную обработку деревьев. Чаще всего для этого применяют железный или медный купорос.

Раствор железного купороса используют для профилактики и лечения фруктовых деревьев от парши, мучнистой росы, серой и плодовой гнилей. Его же используют для дезинфекции ран на деревьях.

Для дезинфекции 100 г вещества разводят в 10 литрах воды и опрыскивают дерево, на котором уже пожелтела или опала листва.

Для обработки против болезней вишни, абрикоса, черешни 300 г вещества растворяют в 10 литрах воды, для яблони и груши разводят 500 г железного купороса в том же количестве воды.

Осеннюю обработку деревьев проводят и раствором медного купороса. Для обработки ран используют 3% раствор.

Против болезней 200 г медного купороса разводят в 10 л теплой воды в эмалированной или стеклянной таре.

Перед обработкой деревьев от вредителей нужно очистить стволы от мхов и лишайников. Раны нужно обработать медным или железным купоросом, глубокие повреждения замазать специальной замазкой.

Побелите деревья. Эта процедура поможет избежать повреждений коры в зимне-весенний период защитит деревья от зайцев и грызунов.

Опавшие листья нужно собрать и утилизировать. После этого по поверхности грунта нужно распылить медный купорос или бордоскую жидкость. Последний шаг — перекопать почву в приствольном круге.

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