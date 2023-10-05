Харитинин день: сделаете это 5 октября — и станете заложниками неудач

В этот день ткали холсты, пряли пряжу, вязали и шили новые вещи

В этот день, по новому церковному календарю, в православной церкви вспоминают и молятся в честь святой великомученицы Харитины Амисийской. Народный праздник, посвященный этой святой, имел разные названия на Руси: День Харитины, Харитинин день, Харитина, и также Харитины – первые холстины.

В Харитинин день крестьяне приступали к бытовым заботам. Женщины готовились к наступлению нового сезона, который был насыщен рукоделием. Они создавали холсты, пряли пряжу, вязали и шили новые предметы одежды.

В день святой Харитины приходилось усердно работать. Мученица всегда отличалась высоким трудолюбием и не терпела ленивцев, всегда поддерживая ткачих. В этот день считается большим грехом обижать этих мастериц.

Что нельзя делать 5 октября

Завидовать чужим успехам — своих не дождетесь.

Хвастаться своими достижениями — лишитесь всего, чем гордитесь.

Надевать одежду темных оттенков — придут неприятности.

Ходить в новых вещах — станете заложником неудач.

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