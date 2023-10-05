Обязательно успейте сделать это с крыжовником: главые правила осенней обрезки

Рассказываем, какие ветки нужно обрезать с крыжовника, чтобы куст не загустел

Этот плодово-ягодный кустарник пользуется заслуженной популярностью у украинских дачников. Осенью наступает время поухаживать и за ним — крыжовник нужно правильно подкормить и обрезать, чтобы на следующий год он порадовал богатым полезным урожаем.

Портал Ukr.Media рассказывает, для чего нужно осенью проводить обрезку крыжовника. Иначе ветви слишком разрастутся и в следующем сезоне будет затруднительно собирать урожай в колючих зарослях.

Как правильно делать обрезку крыжовника осенью

Нужно срочно обрезать куст, если он растет уже пять и более лет. В этом случае проведение омолаживающей осенней обрезки — просто обязательно, с крыжовника нужно убрать:

старые ветки на земле;

растущие внутрь и вниз ветки;

молодые побеги у корня.

Раз в несколько лет в первой половине октября или в конце сентября, когда листва уже опала, но стабильная холодная погода еще не наступила, первым делом уберите с куста старые ветки, которые лежат на земле. Обычно они уже или не дают урожай, или ягоды на них все равно грязнятся и быстро портятся. При этом они получают питание из почвы, отбирая полезные вещества у молодых верхних ветвей.

Кроме того, обрезке подлежат некоторые старые ветки в глубине куста, особенно такие, которые растут внутрь и вниз. Молодые ветви отличаются от них цветом коры — зеленоватого или беловатого цвета. А старые ветки имеют более плотную кору коричневого цвета.

Также нужно обрезать молодые побеги этого года у самого корня. Они не успеют до следующего года стать полноценными урожайными ветвями, а питание из почвы будут тянуть очень активно. Кроме благотворного влияния на урожайность, таким способом вы придадите кусту более четкую форму и облегчите сбор ягод в следующем году.

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