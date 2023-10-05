Только не в эти даты: когда можно стричься по лунному календарю в октябре (инфографика)

Рассказываем, когда в этом месяце можно не только стричься, но и краситься, делать завивку и менять имидж

Мастера по работе с волосами сходятся во мнении, что Луна в разных своих фазах действительно способна влиять не только на состояние, но и поведение вашей прически после стрижки. Кто-то верит, кто-то нет, а кто-то и правда замечает, что на полную луну все происходит иначе. Особенно, когда полнолуние совпадает с лунным затмением.

В зависимости от того, чего вы ожидаете от визита к парикмахеру, вы можете выбрать наиболее удачные, по мнению астрологов, даты. Итак, рассмотрим лунный календарь стрижек на октябрь.

Когда лучше стричь волосы по лунному календарю

В этом месяце таких дат всего три:

15 октября — Луна в растущей фазе, которая находится в созвездии Весов, благоприятно влияет на стрижку. Волосы хорошо растут, а состояние их здоровья и структура не изменится к худшему.

— Луна в растущей фазе, которая находится в созвездии Весов, благоприятно влияет на стрижку. Волосы хорошо растут, а состояние их здоровья и структура не изменится к худшему. 20 октября — растущая Луна в Козероге. Длина волос будет зафиксирована надолго.

— растущая Луна в Козероге. Длина волос будет зафиксирована надолго. 21 октября — форма прически сохранится. Ваши волосы будут расти не так быстро, но их здоровье и сила будут лучше.

Неблагоприятные числа: с 3 по 9 октября включительно, 13-14 октября, 16-17 октября, 22-28 октября и 31 октября.

Нейтральные дни: с 10 по 12 октября включительно, 18-19 октября, 29 и 30 октября.

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