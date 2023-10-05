Готовим "воздушную подушку": какое простое удобрение добавить к ботве и гнилым яблокам

Это полезное удобрение уничтожит всю инфекцию

Компост — это ценное натуральное удобрение, получаемое путем разложения органического материала. Для его достижения зрелости необходимо потратить определенное количество времени, но при создании компостной кучи важно придерживаться определенных правил, иначе биомасса может попросту высохнуть. Оптимальным временем для создания компостной кучи является осень.

Для того чтобы успешно превратить ботву и яблоки в качественное удобрение, необходимо придерживаться определенных принципов экологического компостирования. Соблюдение этих простых правил позволит вам получить полезное удобрение, исключив риск сохранения инфекции, пишет radiotrek.

Как сделать эффективное удобрение из ботвы и яблок: рецепт компоста

Основой для создания компоста является "воздушная подушка", которую можно сформировать из предварительно подогретых и подвялых веток. Затем укладывается трава или ботва. Для ускорения процесса разложения и предотвращения инфекции все это покрывается мочевиной.

Кроме того, можно добавить гнилые яблоки и другие органические отходы. Примерно каждые 20 см слоя компоста можно снова наносить мочевину.

Для ускорения процесса разложения компостную кучу обязательно следует накрыть черным материалом. Он привлечет солнечный свет, создавая парниковый эффект и способствуя более быстрому разложению органических материалов.

Ранее мы писали, что нельзя добавлять в компост. Названы запрещенные продукты для компостной ямы.