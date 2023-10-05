Три простых совета как утеплить окна на зиму: работают и для пластиковых, и для деревянных

Кроме заклейки окон по старинке есть еще несколько способов утепления

Утеплить окна можно сразу несколькими способами, если ваша задача – защититься от сквозняков. Это могут быть разные наполнители и уплотнители, которые можно снять весной.

"Телеграф" собрал три основных способа, как сделать деревянные и пластиковые окна более теплыми. Они учитывают как стекло и раму, так и в целом оконный проем.

Утепление окна полиэтиленовой или пузырьковой пленкой

Можно использовать специальную плёнку, которая продается в магазинах, однако можно выйти из ситуации и гораздо дешевле. Можно использовать упаковочную пленку с пузырьками или прозрачную пищевую пленку. Для нанесения нужно очистить окно и распылить воду из пульверизатора, быстро прижать пленку пузырьками вниз и разровнять.

Подробнее процесс описан в материале: "Этот простой предмет поможет сэкономить на отоплении: чем нужно обклеить окна"

Замена герметика и уплотнителя

С течением времени герметик и уплотнитель внутри окон могут изнашиваться. Выбирать герметик нужно с учетом ваших возможностей и типа окон. Задуть щели можно и пеной, однако в деревянных окнах силиконовый герметик можно использовать и в качестве уплотнителя. Его наносят на окантовку, прежде чем вставить стекло в рамы.

Барьерная защита

Установка штормовых окон

То, что вы размещаете на своих окнах изнутри и снаружи, имеет значение. Портьеры нужно выбирать плотные, а дополнительный слой изоляции дадут фланелевые и флисовые шторы. Вариантом для украинцев также могут быть штормовые окна, или ставни. Штормовые окна, или ударопрочные окна, это дополнительный слой окон, установленный внутри или снаружи окон дома. Они могут быть из стекла, пластика, акрила. В Украине они не очень распространены, однако популярны в США, где, по данным Министерства энергетики США, могут экономить от 12% до 33% расходов на отопление (штормовые окна класса Low-E). Ставни хорошо знакомы украинцам, однако в основном их можно заметить на частных домах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у пластиковых окон есть несколько режимов. Их можно перевести на разную плотность прилегания зимой и летом.