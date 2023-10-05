Теплая пижама может не помочь: как согреться в постели в холодное время года

Все зависит не от количества одежды, а от ее качества

Если не подготовиться к зиме и сделать неправильный выбор одеяла, то при отключении отопления можно замерзнуть. Но если вы этого не сделали, то есть несколько советов, чтобы в холодное время года можно было согреться в постели.

Как пишет Liverpoolecho со ссылкой на Джорджию Меткалф, соучредительника и креативного директора The French Bedroom Company, если у вас возникли проблемы с тем, чтобы согреться в постели, нужно выбирать шелковую пижаму, пару мягких носков и теплое одеяло.

"Шелковая пижама и пара мягких носков помогут вам чувствовать себя теплее, улучшая при этом сон ", – сказала она.

Кроме того, среди других советов, она также отметила, что в помещении должно быть не менее 18 градусов тепла.

Если вам нужно иметь дополнительный слой тепла, то постелите поверх постельного белья бархатное покрывало или кашемир.

Также специалист предложил тем, кто все еще не может согреться, попытаться использовать бутылку с теплой водой.

"Грелка или, если ее нет, то бутылка с теплой водой имеет много преимуществ для тела, включая расслабление мышц, предотвращение накопления молочной кислоты и облегчение любых болей", – пояснила она.

Эксперт также посоветовал обогревать только спальню вечером и выбирать для сна теплые пушистые носки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно необходимо укрываться одеялом, чтобы было максимально комфортно и тепло.