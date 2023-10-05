Слабая, умеренная или сильная? Как нужно обрезать розу на зиму, чтобы не навредить ей

От этого зависит выживаемость растения морозной зимой

Для того чтобы цветы радовали прекрасным, обильным и продолжительным цветением в следующем году, необходимо осенью провести обрезку роз. Однако как это сделать правильно?

Как пишет cpykami, есть три метода обрезки, и каждый из них выбирается в соответствии с вашими намерениями по отношению к растениям. Это слабая, умеренная и сильная обрезки.

Слабая (короткая) обрезка

Применяется, если куст содержит множество здоровых, крепких побегов. Этот вид обрезки выполняется следующим образом: на розе оставляются от 8 до 12 почек, а верхушка побега удаляется. В следующем году такая обрезанная роза зацветет первой, но цветение может быть менее обильным. Помните, что всегда нужно обрезать на внешнюю почку.

Умеренная (средняя) обрезка

Подходит для роз, которые подверглись каким-либо заболеваниям или потеряли некоторые из своих побегов по разным причинам. В результате умеренной обрезки на ветвях оставляются от 4 до 6 почек. Это может замедлить цветение розы, но оно будет более обильным.

Сильная обрезка

Пригодна в случаях, когда необходимо полностью обновить куст или когда на нем имеется множество молодых побегов, которые точно не выдержат зимних морозов и замерзнут. При такой интенсивной обрезке на розе оставляются примерно 2-3 почки. Да, такая роза зацветет значительно позже остальных, но ее цветение вас поразит.

Ранее мы писали, какие растения нельзя сажать осенью. Всего их 9.