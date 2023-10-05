Таких всего несколько: эти знаки Зодиака искупаются в любви в октябре

На личном фронте у них будет все просто превосходно

Для многих октябрь станет довольно тяжелым месяцем, однако сразу четырех знаков Зодиака в середине осени ждет много везения в делах амурных.

Этими знаками являются Овен, Рак, Козерог и Рыбы. Об этом говорит любовный гороскоп Таро, составленный на октябрь.

Овнам выпала Королева кубков

Это одна из самых приятных карт в раскладах на любовь и отношения, и она обещает Овнам море романтики. Если Вы одиноки, то скоро можете встретить свою пару, а если Вы уже состоите в отношениях, — месяц будет очень удачным.

Ракам выпала Тройка кубков

В октябре Ваши отношения могут стать крепче, связь из просто эмоциональной перейдет в кармическую, также в ближайшем будущем возможно предложение руки и сердца или желанная беременность.

Козерогам выпала Шестерка пентаклей

Эта карта взаимопомощи и поддержки, сексуальной щедрости и нежности. Второй месяц осени у Вас скорее всего выдастся удачным. Возможно даже откроете общее дело с партнером.

Рыбам выпало Правосудие

В ближайший месяц Вам может выпасть шанс наладить личную жизнь к лучшему. Возможно, Вы найдете себе партнера или же дойдет до брака.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане финансов в октябре.