Посадка озимого чеснока: как правильно подготовить почву, чтобы урожай порадовал весной

Узнайте правила, о которых нужно помнить при посадке озимого чеснока

В начале октября самое время задуматься о посадке озимого чеснока. Лучше это сделать в первой половине октября до первых заморозков. Чесноку холод не страшен, а вот вам будет некомфортно возиться в земле в холодную погоду. Так что запомните, эти советы, сроки и важные правила.

Лучше всего завершить посадку чеснока на зиму до середины октября, в крайнем случае до наступления стабильных заморозков. Не переживайте за чеснок, он как раз любит холод и хорошо прорастает в таких условиях, пишет NGS.

Когда сажать озимый чеснок

Традиционно чеснок на зиму высаживают в период с конца сентября до середины октября. Нужно также обращать внимание на погоду. Если посадить зубчики слишком рано, об урожае можете забыть, потому что чеснок любит холод.

Как подготовить грядку

Почву к высадке чеснока лучше приготовить заранее. Не нужно тыкать зубчики в свежеперекопанную землю. Почва должна немного осесть после перекапывания, иначе зубчики окажутся на глубине и не прорастут как надо, а значит потеряете урожай. Перекопать землю лучше за неделю две до посадки.

Также не стоит забывать о севообороте. Не садите чеснок туда, где раньше росла зелень, редиска или морковь. Также не подойдет грядка после картошки, томатов, свеклы.

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