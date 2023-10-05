Оставьте одни корни: какие растения нужно обязательно обрезать осенью

Некоторые растения нуждаются в радикальной обрезке осенью

Обрезка многолетних растений — традиционная работа для дачников в осеннем саду. Эта процедура помогает не только удалить старые, засохшие побеги и листья, а и подготовить растения к зимовке. Молодые побеги также нуждаются в обрезке. Благодаря этому они не будут забирать силы у дерева.

У некоторых растений к зиме нужно срезать всего несколько веток. Но есть и те, что нуждаются в обрезке под корень.

Ремонтантная малина. Обычную малину обрезают в начале или середине осени. А вот ремонтантную малину нужно обрезать максимально поздно. Обрезка проводится под корень. Таким образом удаляются возможные фитопатогены и вредители. Но это не касается молодых кустов, которые оставляют зимовать со стеблями высотой около 20 см.

Пионы.Травянистые сорта нуждаются в ежегодной осенней обрезке. Процедура готовит цветы к морозам и помогает набраться сил после пышного цветения. Во время обрезки рекомендуется оставлять пеньки в 3-4 см высотой. Их нужно присыпать золой, а ближе к холодам мульчировать.

Ирисы. Обычно зеленые листья этих цветов оставляют нетронутыми до наступления холода, чтобы они успели накопить нужный объем питательных веществ. Окончательную обрезку проводят с наступлением первых заморозков.

Ирисы обрезают на высоту около 10-15 см от земли. После процедуры ирисы урывают.

Лилии. Обрезку проводят, когда отомрут все листья. Стебли срезают на высоте 15 см от почвы. Обрезку нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить однолетние корни на уровне земли. С наступлением устойчивых холодов обрезанные лилии следует укрыть слоем торфа или листового перегноя высотой не менее 10 см.

Обрезка является обязательной осенней процедурой и для лаванды. Ранее "Телеграф" рассказывал, как готовить этот цветок к холодам.