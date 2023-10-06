Поможет "порошок", что есть у каждого: действенный метод избавиться от запаха из холодильника

Копеечное средство поможет избавиться от неприятного запаха из холодильника

Время от времени даже у самых ответственных хозяек в холодильнике может появляться неприятный запах. Это может произойти из-за испорченных продуктов, неправильного их соседства или сломанного агрегата.

Избавиться от посторонних запахов в холодильнике поможет простой, но действенный способ, которым пользовались еще наши бабушки. Обычная сода нейтрализует запахи, сообщает moyo.

Так, чтобы неприятные запахи исчезли из холодильника, прежде всего, следует устранить причину их появления. А после этого можно воспользоваться проверенным рецептом, который уберет их остатки:

Насыпьте 1 стакан соды в пластиковый контейнер

Поставьте его недалеко от задней стенки холодильника и оставьте на некоторое время.

Всего за пару часов уже будет заметно, что запахи почти исчезли, ведь сода обладает свойством впитывать их в себя. А уже через некоторое время их совсем не будет.

Такой лайфхак можно использовать, оставив контейнер с содой в холодильнике и периодически меняя порошок в нем.

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