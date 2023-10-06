Перевод часов на зимнее время: названа дата, когда нужно сдвинуть стрелки

В октябре Украина переходит на зимнее время, не забудьте перевести часы в доме.

Традиционно в конце октября Украина переходит на зимнее время. Это значит, что нужно сдвинуть стрелки на часах на один час назад. И сделать это нужно в последнее воскресенье октября. Перевод часов и переход на зимнее время часто-густо очень тяжело воспринимается человеческим организмом.

Особенно это болезненно для метеочувствительных людей. Однако, есть способы, как облегчить переход на зимнее время, пишет unian.net.

Переход на зимнее время — дата

Украина переходит на зимнее время каждый год в последнее воскресенье октября. В этом году дата — 29 октября. Стрелки часов нужно перевести на 1 час назад Обычно это делают под утро — в 4:00.

Как известно, в современных гаджетах нет необходимости переводить часы вручную. Подключенные к сети смартфоны и компьютеры сами переводят часы в автоматическом режиме. Так что можете спокойно спать, время на телефоне всегда будет правильным.

Ухудшение самочувствия — как облегчить симптомы

Часто из-за перехода на зимнее время у людей может ухудшаться самочувствие. У некоторых возникают головные боли, нарушения сна, аппетита. В это время чаще всего обостряются хронические болезни и возникают депрессивные настроения.

Как облегчить переход на зимнее время — простые правила

Постарайтесь наладить свой режим дня. Давайте себе больше времени на отдых и сон.

Следите, чтобы ваше питание было сбалансированным, а в организм поступало достаточно витаминов и полезных микроэлементов. Добавьте в рацион больше свежих фруктов и овощей.

Больше времени проводите на свежем воздухе, даже если на улице прохладно. Пешие прогулки очень полезны для здоровья.

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