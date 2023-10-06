Гороскоп Таро на неделю: Весы будут править балом, а Близнецам нужно остерегаться обмана

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Вторая неделя октября в 2023 году многим принесет испытания, неприятности и плохое настроение, однако некоторые несмотря ни на что смогут добиться успехов.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 октября 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Телец — перевернутый Шут

Эта карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, не может закончить ничего начатого и впустую растрачивает силы. В ближайшие дни Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Близнецы — Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшее время Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.

Рак — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать на этой неделе, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Лев — Четверка кубков

Эта карта говорит, что в ближайшее время Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Дева — перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что вскоре Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Весы — Императрица

Императрица полна любви и нежности, с помощью которых может править, управлять и достигать целей. Эта карта говорит, что в ближайшем времени Вы будете процветать, как эмоционально, так и материально. Просто расслабьтесь и плывите по течению, судьба будет благоволить Вам.

Скорпион — Рыцарь жезлов

Эта карта говорит, что в ближайшее время Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Стрелец — перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Козерог — перевернутая Королева кубков

К сожалению, эта королева указывает на то, что следующая неделя у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Водолей — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушивайтесь к советам в ближайшее время, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Рыбы — перевернутый Паж жезлов

На следующей неделе Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта может предупреждать про дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца месяца.