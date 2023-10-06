Кактусы требуют воды: как правильно поливать их осенью и зимой

Осенью и зимой полив отличается от летне-весеннего сезона

Грамотное увлажнение играет важную роль в обеспечении полноценного роста любых растений, и кактус не исключение. Это комнатное растение считается энергетически мощным.

Многие, даже опытные цветоводы, предпочитают выбирать кактусы из-за их низких требований к уходу. Однако существует одно условие, которое способствует высокой выживаемости кактусо — правильный полив. Об этом пишет ukr.media.

Как правильно поливать кактусы осенью-зимой

В этих сезонах метод полива отличается от летне-весеннего. Стоит существенно уменьшить частоту поливов, но обязательно проводить утром. С началом ноября поливание прекращается, так как кактус находится в спящем состоянии, и поливов не проводят до весны. Исключением могут быть цветущие растения, которые рекомендуется поливать не более двух раз в месяц.

Какой водой поливать кактусы

Кактус не переносит воду из-под крана, поэтому для его полива лучше использовать отфильтрованную воду, чтобы избежать возможного повреждения. Также, чтобы смягчить воду, можно добавить три капли уксусной кислоты на каждые четыре стакана жидкости.

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