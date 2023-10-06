Надо намочить: как сделать грелку из полотенец, если дома холодно
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В случае, если вы долго не можете согреться в постели, можно использовать самодельную грелку из носков. Но если у вас нет лишних или ненужных носков, есть вариант сделать домашнюю грелку из полотенец.
Как быстро ее сделать, что для этого нужно и сколько она будет держать тепло, можно узнать на сайте "Хочу". Нужно соблюдать несколько правил.
Для этого вам понадобится:
- 2 махровые полотенца
- сумка на молнии
Как сделать грелку из полотенец:
- Смочить одно полотенце в воде и хорошо отжать воду, чтобы оно осталось влажным;
- Положить влажное полотенце в сумку или пакет и, не закрывая его, положить в микроволновку;
- Нагревать в течение 2 минут;
- Будьте осторожны, доставая пакет с полотенцем из микроволновки! Надо закрыть молнию и обернуть сумку вторым сухим полотенцем.
Такая грелка будет греть вас примерно 20 минут.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно согреться в постели во время холодов. В первую очередь нужно посмотреть на склад пижамы и постельного белья. Кроме того, не нужно забывать о носках.