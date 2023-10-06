Надо намочить: как сделать грелку из полотенец, если дома холодно

Большинство необходимых материалов найдется дома

В случае, если вы долго не можете согреться в постели, можно использовать самодельную грелку из носков. Но если у вас нет лишних или ненужных носков, есть вариант сделать домашнюю грелку из полотенец.

Как быстро ее сделать, что для этого нужно и сколько она будет держать тепло, можно узнать на сайте "Хочу". Нужно соблюдать несколько правил.

Для этого вам понадобится:

2 махровые полотенца

сумка на молнии

Как сделать грелку из полотенец:

Смочить одно полотенце в воде и хорошо отжать воду, чтобы оно осталось влажным;

Положить влажное полотенце в сумку или пакет и, не закрывая его, положить в микроволновку;

Нагревать в течение 2 минут;

Будьте осторожны, доставая пакет с полотенцем из микроволновки! Надо закрыть молнию и обернуть сумку вторым сухим полотенцем.

Такая грелка будет греть вас примерно 20 минут.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно согреться в постели во время холодов. В первую очередь нужно посмотреть на склад пижамы и постельного белья. Кроме того, не нужно забывать о носках.