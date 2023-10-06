Зачем убирать листья и обрезать деревья в осеннем саду: советы для начинающих дачников

Некоторые дачники не знают, что листья нужно обязательно убирать, а деревья требуют обрезки

Часто неопытные дачники и огородники после уборки урожая расслабляются и считают, что больше делать на участке или в саду нечего. Как бы не так. У дачников еще много работы осенью, как минимум, есть две важные процедуры в саду перед зимовкой.

Первое, что нужно сделать до заморозков — это убрать все листву, а не оставлять, как удобрение. И еще очень важно подрезать деревья перед зимой, пишет vseroste.com.ua.

Советы по уходу за садом осенью

Уборка листьев

Многие ошибочно считают, что опавшая листва може служить удобрением. Это не так. Дело в том, что гниющие в саду листья деревьев — это рассадник болезней, грибков и вредителей. Поэтому опавшие листья лучше всего убрать еще до того, как они начнут преть и гнить. Особенно это касается участков с травой, ведь листва может препятствовать доступу воздуха к траве, что в итоге приведет к уничтожению декоративного газона.

Обрезка деревьев

За теплый сезон деревья и кусты в саду обрастают новыми ветками, которые не всегда нужны, ведь забирают лишнюю энергию. Осмотрите свои плодовые деревья, нужно обрезать все лишние побеги — жировые, загущающие крону, сухие, поврежденные, со вздутиями и трещинами. Срезы лучше делать на кольцо, чтобы повреждения быстрее затягивались.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения нужно обязательно обрезать осенью. Некоторые деревья и кусты требуют радикальной обрезки перед зимой.