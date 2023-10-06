Как продлить цветение хризантем до самых морозов: советы по уходу за осенними растениями

Как правильно ухаживать за хризантемами и продлить их цветение до морозов

Хризантемы — осенние цветы, которые радуют глаз аж первого снега и сильных морозов. Однако, как и любые растения, чтобы эти цветы росли пышными и здоровыми, за ними нужно ухаживать и учитывать некоторые правила при высадке.

Хризантемы любят солнечную сторону — высаживать их лучше там, где будет достаточно дневного света и солнечных лучей. Также не стоит забывать о поливе, пишет uaportal.com.

Как и где высаживать

Высаживайте эти цветы в месте, где много света и пространства, чтобы они могли свободно разрастаться. Поживите почву под хризантемы дренированным компостом.

Следите за влажностью почвы

Хризантемы требуют много воды, почва под ними должна постоянно подпитываться водой, поэтому не забывайте поливать. Здесь очень важно учесть, что поливать нужно именно прикорневую зону, а не лить воду на цветки и листья.

Удаляем лишнее

Для более эстетичного вида и пользы для растения нужно удалять старые соцветия. Аккуратно обрезайте отцветшие бутоны, чтобы больше энергии шло на новые цветки, а не на образование семян. Это также улучшит внешний вид куста.

Ножницы для обрезки

Для обрезания старых цветков лучше использовать ножницы, но нужно следить, чтобы они были всегда чистыми. Срезка загрязненными ножницами может содействовать передаче болезней между растениями и ухудшить их вид.

Чтобы продлить цветение

Есть несколько десятков сортом хризантем. Если высадить на участке более ранние и поздние сорта, то получится так, что отцвели одни и зацвели другие. Таким образом вы продлите время цветения хризантем.

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