Категорически запрещено: названо удобрение, которое вредит озимому чесноку

Ни в коем случае нельзя использовать всего одно органическое удобрение

При посадке озимого чеснока следует быть внимательным. Опытные огородники знают, что не следует сажать чеснок в неправильном месте и применять определенные органические удобрения.

Именно навоз не рекомендуется применять ни при выращивании озимого, ни ярового чеснока. Об этом пишет 24tv.

Почему нельзя удобрять озимый чеснок навозом

Свежий навоз может привести к накоплению нитратов и развитию проблем на начальных этапах роста чеснока, что впоследствии может сказаться на качестве урожая. Кроме того, чеснок предпочитает плодородные, нейтральные почвы. Навоз же снижает pH почвы и сильно обогащает ее азотом.

При использовании такого удобрения озимый чеснок может образовывать подземные луковицы с недоразвитыми и плохо хранящимися зубчиками. Если вашей целью является получение качественного урожая чеснока, стоит избегать использования навоза как удобрения.

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