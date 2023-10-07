Наслаждайтесь жизнью на полную катушку: эти знаки Зодиака - настоящие счастливчики октября

Их ждут успехи, радость, повышение и решение всех проблем

Второй месяц осени в 2023 году будет невероятно удачным для представителей сразу семи знаков Зодиака, — и им стоит как следует насладиться жизнью в этот период.

Речь идет про такие знаки как Овен, Телец, Близнецы, Рак, Стрелец, Козерог и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на октябрь для всех знаков Зодиака.

Овнам выпал Маг

Для Вас пришло время экспериментов и новшеств, — в скором времени Вы сможете достичь успехов и решить свои проблемы, если не побоитесь прибегать к творческим и экстравагантным решениям.

Тельцам выпала Тройка пентаклей

У Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может начаться новый этап в жизни, прийти признание или случиться повышение.

Близнецам выпала Верховная жрица

Эта жрица обещает Вам приятные перемены в ближайшее время, — слушайте свой внутренний голос, будьте внимательны и добродетельны.

Ракам выпала Императрица

Для Вас наступил период эмоционального и материального процветания. Просто расслабьтесь и плывите по течению, судьба будет благоволить Вам.

Стрельцам выпала Королева мечей

Эта Королева умеет добиваться своего, — слушайте свою интуицию, ждите достижений и успехов.

Козерогам выпал Рыцарь кубков

Вас ждут приятные неожиданности, приятности и море романтического настроения в октябре.

Рыбам выпал Король кубков

Эта карта обещает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь октябрем на полную. Также есть шанс, что вскоре Вы повстречаете кого-то особенного.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в октябре.