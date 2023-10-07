Холод им не страшен: четыре роскошных цветка, которые можно высаживать в октябре

В октябре еще есть возможность пополнить вашу палитру растений

Осенью цветоводы приступают к посадке луковичных растений. Но есть четыре наиболее удачных вариантов для выращивания в это время, так как эти цветы являются холодолюбивыми.

В октябре можно высадить четыре цветка, которые в будущем раскрасят ваш участок яркими красками. Об этом пишет Express.

Гиацинт

Красочные гиацинты цветут весной. Обладают ароматным сладким запахом. Просты в уходе, если получают много солнца и хорошо дренированную почву. Рекомендуется сажать гиацинты с сентября по октябрь, так как луковицам необходимо пережить холодные зимние температуры, чтобы выйти из состояния покоя. Размещайте растение на солнце или в полутени, цветам нужно получать не менее шести часов солнечного света в день.

Гиацинты

Крокус

Фиолетовые, желтые и белые цветы украсят любой сад весной и осенью. Источник нектара и пыльцы для насекомых в холодную погоду. Требует минимум внимания. Крокусы высаживают с сентября по ноябрь, а если погодные условия позволяют, то и в декабре. Растение любит песчанистую, хорошо дренированную почву. Лучше выбирайте для цветов солнечное и открытое место в саду.

Крокусы

Нарцисс

Ярко-желтые цветы будет расти долгие годы без особого внимания дачника. Некоторые сорта цветут уже в январе и могут продолжать радовать цветением вплоть до лета. Растение предпочитает солнечное место с хорошо дренированной почвой.

Нарциссы

Аллиум

Декоративный лук разнообразит палитру сада оттенками фиолетового, синего, белого и розового. Растение живет до четырех лет после посадки и имеет длительный сезон цветения аж до лета. Сажать аллиум можно до середины осени, так что это отличный выбор для октябрьских работ в саду. Декоративный лук любит солнце, но сможет развиваться и в полутени. А вот зимних ветров избегайте: сажайте культуру возле стены или забора.

Декоративный лук

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