Какие цветы нужно обрезать в октябре: растения зацветут пышнее и ярче

Не забудьте до наступления морозов удалить лишние побеги у ваших цветков

В осенние месяцы дачникам следует обрезать кустарники и цветы на участке. Трем растениям требуется особое внимание, чтобы в будущем они радовали вас пышным и ярким цветением.

В октябре рекомендуется обрезать три популярных цветка. Об этом говорится в материале Express со ссылкой на опытных садоводов.

Плетистая роза

Такой сорт роз цветет на побегах, выращенных той же весной, поэтому можно уже сейчас смело обрезать растение. Удалите поврежденные наросты, а также старые ветки аж до уровня земли. Основные стебли следует разложить веером на одинаковом расстоянии в горизонтальном положении, привязав к проволоке или решетке. Тогда как боковые побеги, растущие от стеблей, давших цветы в этом году, можно укоротить до низкого пенька или пары листьев. Обрезанный куст надежно закрепите.

Партеноциссус

Лианообразному растению требуются новые побеги, подвязанные к опорам, в течение первых двух вегетационных периодов после посадки. Однако после того, как культура укоренилась, ее обрезают в любое время, начиная с октября и до конца года. Старые растения можно обрезать до почек на высоте около 1 метра от земли.

Буддлея Давида

Роскошные цветы обычно обрезают весной, тогда как в осенний период садоводы могут укоротить растение наполовину. Такая манипуляция поможет сохранить опрятный внешний вид кустарника, а также предотвратит раскачивание ветром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы выращивают в октябре. Четыре несложных в уходе растения добавят красок в ваш сад.