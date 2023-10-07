Что обязательно нужно сделать с розами в октябре: многие дачники об этом забывают

Чтобы розы остались здоровыми, уделите внимание уборке на участке

Накануне зимы дачники готовят культуры на своем участке к холодам. Особенное внимание нужно уделить розам, не забывая об одном важном моменте.

Опытные цветоводы подчеркивают, что в октябре надо обязательно выполнить одну простую задачу — избавиться от мусора под кустами роз. Об этом говорится в материале Express.

Так, осенью нельзя забывать об уборке мусора под кустами роз. Простая манипуляция, о которой не всегда помнят садоводы, имеет важное значение для долгосрочного здоровья растений.

Одна из самых больших ошибок в уходе за розами осенью — оставление листьев и другого мусора, скопившегося вокруг растения. Помните, что опавшие листья создают среду, способствующую развитию болезней.

Цветоводы должны поддерживать чистоту вокруг корневой системы роз. Уберите мусор под розами осенью, иначе есть риск приютить в течение зимы вредителей, включая насекомых, а это, в свою очередь, может стать проблемой в следующем году.

Кроме того, осенью нужно успеть обрезать кусты роз. Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать это без вреда для растения.