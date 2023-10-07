Как быстро проверить качество воды в колодце: нужно лишь моющее средство

Иногда чистота воды из колодца не бывает абсолютной

Чтобы не тратить деньги на оплату платежек за воду из крана, некоторые из нас предпочитают набирать необходимую для жизни жидкость в колодце. Но как проверить, безопасна ли она для людей?

Многие знают, что вода из колодца иногда не отличается кристальной чистотой. Как пишет ukr.media, лучшим вариантом станет лабораторная проверка, но определить качество воды можно и самостоятельно и намного бюджетней. Пригодится любое моющее средство для посуды.

Как проверить качество воды из колодца

Наполните подходящий сосуд водой из скважины или колодца, а затем добавьте небольшое количество моющего средства. Возьмите чистую ложку и аккуратно перемешайте содержимое сосуда.

Если вы заметите, что пена образуется в очень небольшом количестве или вообще не образуется, это может свидетельствовать о жесткости воды, что означает наличие в воде излишней соли и щелочных металлов. Если же пена образуется и ее много, не стоит беспокоиться — качество воды в норме.

Ранее мы писали, что ученые назвали хищных бактерий лучшими очистителями воды, чем хлора. На первый взгляд, они безопасны для человека.