Без горячей воды и химии: три эффективных способа отмыть жирную посуду

Это простое средство поможет отмыть жир с посуды даже в холодной воде

Ни для кого не секрет, что лучше мыть посуду в горячей воде, ведь она легче растворяет жир и уничтожает бактерии. Однако если такой возможности нет, существует несколько эффективных способов, которые помогут сделать посуду чистой и в холодной воде.

Этими средствами пользовались еще наши бабушки, а их безусловным преимуществом является экологичность. Лайфхаками поделились на портале "Домашний блог".

Замачивание и кипячение

Очень легко можно отмыть жирную посуду просто замочив ее на несколько часов даже в холодной воде. Если жир устаревший и это не помогает – сосуд можно прокипятить в кастрюле, а когда вода остынет, просто вымыть.

Соль

Оттереть жир из посуды поможет обычная поваренная соль. Для этого необходимо небольшое ее количество насыпать на дно сосуда, добавить немного воды и оставить на время. Соль разрыхлит пригорелый слой и его легко можно будет оттереть губкой. Соляной раствор можно кипятить.

Лук, яблоки, лимон

В этом случае овощи и фрукты не только заменяют губку, но и создают кислую "разъедающую" среду даже для устаревших пятен. Следует натереть ими сосуд и оставить на время. После этого потереть еще раз, соскребая остатки горелого.

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