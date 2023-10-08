Без горячей воды и химии: три эффективных способа отмыть жирную посуду
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Это простое средство поможет отмыть жир с посуды даже в холодной воде
Ни для кого не секрет, что лучше мыть посуду в горячей воде, ведь она легче растворяет жир и уничтожает бактерии. Однако если такой возможности нет, существует несколько эффективных способов, которые помогут сделать посуду чистой и в холодной воде.
Этими средствами пользовались еще наши бабушки, а их безусловным преимуществом является экологичность. Лайфхаками поделились на портале "Домашний блог".
Замачивание и кипячение
Очень легко можно отмыть жирную посуду просто замочив ее на несколько часов даже в холодной воде. Если жир устаревший и это не помогает – сосуд можно прокипятить в кастрюле, а когда вода остынет, просто вымыть.
Соль
Оттереть жир из посуды поможет обычная поваренная соль. Для этого необходимо небольшое ее количество насыпать на дно сосуда, добавить немного воды и оставить на время. Соль разрыхлит пригорелый слой и его легко можно будет оттереть губкой. Соляной раствор можно кипятить.
Лук, яблоки, лимон
В этом случае овощи и фрукты не только заменяют губку, но и создают кислую "разъедающую" среду даже для устаревших пятен. Следует натереть ими сосуд и оставить на время. После этого потереть еще раз, соскребая остатки горелого.
А чтобы отмыть стенки и дно большой бутылки от зеленого налета, стоит воспользоваться лайфхаками от "Телеграфа". С помощью этих способов тара снова станет чистой.