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Для чего белить деревья на зиму: об этом не каждый садовод знает

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Осенняя побелка важна для здоровья деревьев
Осенняя побелка важна для здоровья деревьев. Фото Freepik

Побелка защищает кору деревьев от температурных перепадов

Для поддержания защиты деревья рекомендуется проводить их побелку несколько раз в год, но основным этапом считается осенняя. Этот процесс лучше всего выполнять в октябре и ноябре. Весеннюю побелку (февраль-март) и летнюю (июнь-июль) стоит проводить только для обновления защитного слоя.

Побелка — это метод, который помогает защитить кору деревьев от экстремальных температурных изменений, морозобоин, солнечных ожогов и атак насекомых-вредителей. Об этом пишет ukr.media.

Как белить деревья осенью

Перед тем как начать процесс, важно удалить все сухие и пораженные лишайником участки с коры. При этом следует использовать осторожные инструменты, чтобы избежать повреждения дерева.

После очистки обработанные участки следует дезинфицировать с использованием 5% раствора железного или медного купороса, или смешать соль с мыльным настоем. Затем следует покрыть обработанные участки для защиты садовым варом или глиняной болтушкой.

Необходимо покрыть весь ствол дерева побелкой, начиная с его основания. Будет отлично, если вы сможете также охватить нижние скелетные ветви на половину их длины. Для этой цели вы можете использовать кисти из мочалки и их синтетические аналоги, флейцевые кисти или малярные валики. В качестве рабочих материалов подойдут известковые растворы, водоэмульсионные краски, акриловые краски и даже смесь глины с коровяком.

Ранее мы писали, что посыпать под деревом, чтобы повысить его зимостойкость. Эту процедуру можно провести до окончания ноября.

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