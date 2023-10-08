Для чего белить деревья на зиму: об этом не каждый садовод знает

Побелка защищает кору деревьев от температурных перепадов

Для поддержания защиты деревья рекомендуется проводить их побелку несколько раз в год, но основным этапом считается осенняя. Этот процесс лучше всего выполнять в октябре и ноябре. Весеннюю побелку (февраль-март) и летнюю (июнь-июль) стоит проводить только для обновления защитного слоя.

Побелка — это метод, который помогает защитить кору деревьев от экстремальных температурных изменений, морозобоин, солнечных ожогов и атак насекомых-вредителей. Об этом пишет ukr.media.

Как белить деревья осенью

Перед тем как начать процесс, важно удалить все сухие и пораженные лишайником участки с коры. При этом следует использовать осторожные инструменты, чтобы избежать повреждения дерева.

После очистки обработанные участки следует дезинфицировать с использованием 5% раствора железного или медного купороса, или смешать соль с мыльным настоем. Затем следует покрыть обработанные участки для защиты садовым варом или глиняной болтушкой.

Необходимо покрыть весь ствол дерева побелкой, начиная с его основания. Будет отлично, если вы сможете также охватить нижние скелетные ветви на половину их длины. Для этой цели вы можете использовать кисти из мочалки и их синтетические аналоги, флейцевые кисти или малярные валики. В качестве рабочих материалов подойдут известковые растворы, водоэмульсионные краски, акриловые краски и даже смесь глины с коровяком.

Ранее мы писали, что посыпать под деревом, чтобы повысить его зимостойкость. Эту процедуру можно провести до окончания ноября.