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Как правильно ухаживать за "мужским счастьем": подкормите цветок одним овощем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Антуриум в народе прозвали "мужским счастьем" Новость обновлена 08 октября 2023, 09:41
Антуриум в народе прозвали "мужским счастьем". Фото Pixabay

Антуриум может долго радовать глаз в доме

Один из наиболее великолепно цветущих домашних растений — антуриум, известный также как "мужское счастье", которое приносит в семью благополучие и достаток. Когда на антуриуме раскрываются прекрасные покрывала-прицветники, он приобретает чрезвычайное очарование.

Если антуриум давно не радует вас цветением или цветение у него очень слабое, рассмотрите возможность подкормить его. Для этого вам потребуется всего один помидор и немного воды. Антуриум весьма охотно отзывается на такую простую, натуральную подкормку, пишет cpykami.

Рецепт подкормки для антуриума

Что нужно:

  • 1 помидор
  • 1 л чистой воды
  • блендер

Нарежьте помидоры на ломтики и добавьте 0,5 литра воды. Положите в блендер и перемешайте до получения однородной массы. Отфильтруйте, чтобы избавиться от кусочков. Разведите оставшиеся 0,5 литра воды и используйте полученное удобрение для полива антуриума раз в 2-3 недели. Он вознаградит вас обильным и долгим цветением.

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#Цветы #Помидор #Удобрения #Сад #Комнатные цветы