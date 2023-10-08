Как правильно ухаживать за "мужским счастьем": подкормите цветок одним овощем
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Антуриум может долго радовать глаз в доме
Один из наиболее великолепно цветущих домашних растений — антуриум, известный также как "мужское счастье", которое приносит в семью благополучие и достаток. Когда на антуриуме раскрываются прекрасные покрывала-прицветники, он приобретает чрезвычайное очарование.
Если антуриум давно не радует вас цветением или цветение у него очень слабое, рассмотрите возможность подкормить его. Для этого вам потребуется всего один помидор и немного воды. Антуриум весьма охотно отзывается на такую простую, натуральную подкормку, пишет cpykami.
Рецепт подкормки для антуриума
Что нужно:
- 1 помидор
- 1 л чистой воды
- блендер
Нарежьте помидоры на ломтики и добавьте 0,5 литра воды. Положите в блендер и перемешайте до получения однородной массы. Отфильтруйте, чтобы избавиться от кусочков. Разведите оставшиеся 0,5 литра воды и используйте полученное удобрение для полива антуриума раз в 2-3 недели. Он вознаградит вас обильным и долгим цветением.
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