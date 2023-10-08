Утепляемся к зиме: какую одежду выбрать и от каких вещей лучше отказаться

Некоторые материалы категорически не подходят на зиму

До наступления холодов осталось не так много времени, а это значит, что пора задуматься о покупке зимних вещей. В этом деле главное правильно подобрать одежду, чтобы не замерзнуть. Внимание при выборе и покупке следует обращать сразу на несколько деталей.

"Телеграф" рассказывает, как правильно утеплиться к зиме и какие вещи лучше не покупать на этот период. Несколько полезных советов помогут вам оставаться в тепле, кода за окном будут бушевать морозы.

Главное правило

Многослойность одежды — это то, что поможет вам зимой пережить холод и не замерзнуть. То есть, к примеру, в футболке и кардигане или кофте вам будет теплее, чем в одном толстом свитере. Важно, чтобы первый слой прилегал к телу.

Джинсы — покупать ли на зиму или нет?

Этот вид одежды не согреет вас зимой, даже если речь идет о самых плотных джинсах. В холодный период лучше отдавать предпочтение утепленным штанам или брюкам из ткани с добавлением шерсти.

Варежки или перчатки?

Однозначно — варежки. Хотя они не так удобны, как перчатки, но если говорить об утеплении, то они греют намного лучше. Зимой лучше все же делать выбор в сторону именно варежек.

Хлопок — брать или нет?

Для зимы хлопок — это плохой вариант. Он хорошо впитывает влагу, но в мороз это скорее недостаток. Лучше выбирать мериносовую шерсть, натуральный шёлк или синтетику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не дать замерзнуть ногам в холод. Несколько простых советов помогут вам оставаться зимой в тепле.