Что посадить в саду, чтобы улитки и слизни не сунулись: эти растения отпугнут вредителей

Справиться с вредителями можно без агрессивных химикатов

Вредители – головная боль дачников. Однако слизней и улиток можно отпугнуть от сада даже без магазинных препаратов, а с помощью натуральной альтернативы.

Стоит обратить внимание на определенные растения, которые отвадят от сада улиток и слизней. Об этом говорится в материале Express.

Так, поможет в борьбе со слизнями и улитками многолетнее травянистое растение Alchemilla mollis — манжетка мягкая. Листья, покрытые волосками, очень не нравятся брюхоногим. Еще один выносливый цветок для отпугивания слизней – пенстемон. Вредители будут избегать красивый кустарник любой ценой. Наперстянка – не менее замечательное растение, отпугивающее слизней и улиток своей "волосатой" листвой.

Тогда как гортензия и лаванда ненавистны вредителям из-за ароматного запаха. К тому же, эти цветы не только отвадят от дачного участка брюхоногих, а и внесут красок в ваш сад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что садоводы борются со слизнями самодельным чесночным спреем. Обработка участка решит проблему с вредителями, что немаловажно, вы обойдетесь без химикатов.