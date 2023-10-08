Телефон перестанет быстро разряжаться: четыре простые настройки сэкономят заряд

Звуки и яркий экран будут мгновенно разряжать ваш гаджет

Автономное время работы мобильного телефона – важный критерий для любого пользователя. Гаджет будет разряжаться медленнее, если уделить внимание некоторым простым настройкам.

Обратите внимание на четыре рекомендации Google, которые помогут сэкономить заряд смартфона. Об этом передает Gizchina.

Во-первых, настройте экран так, чтобы он выключался быстрее. Сокращение времени, необходимого экрану для автоматического перехода в режим сна, поможет сохранить заряд. Обоснование совета простое: когда дисплей выключен, он потребляет меньше энергии. Уменьшив тайм-аут экрана, гаджет не будет попусту расходовать заряд аккумулятора.

Во-вторых, пользователям следует уменьшите яркость экрана. Чем ярче дисплей, тем больше заряда он тратит. Подсветка требует больше энергии батареи, это приводит к значительному расходу заряда.

В-третьих, установите автоматическую настройку яркости. Экран будет адаптироваться под условия окружающего освещения. Встроенный датчик внешней освещенности отрегулирует яркость экрана до оптимального уровня, заодно сохранив заряд батареи. Однако добавим, что для пользователей, которые используют телефон в условиях стабильного освещения, ручная установка яркости на более низкий уровень может дать лучшие результаты.

И последнее, о чем стоит знать пользователям, это совет по отключению звука и вибрации клавиатуры. Так пользователи не только устранят потенциально раздражающие отвлекающие факторы, но и продлят автономное время работы смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие лайфхаки помогут ускорить заряд гаджета. А еще мы писали о причинах, из-за которых телефон может не заряжаться.