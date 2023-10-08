Затяжная магнитная буря наконец заканчивается: когда еще ждать возмущений на Солнце в октябре

Земляне наконец смогут немного передохнуть от геомагнитной активности

Октябрь в 2023 году ознаменовался длительной магнитной бурей, которая принесла неудобства многим метеочувствительным землянам. Однако есть хорошая новость, — геомагнитные возмущения подходят к концу.

В дальнейшем месяц обещает быть относительно спокойным. Об этом говорят прогнозы сервиса meteoagent, который составляет их на основе данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца и Центра прогноза космической погоды.

В воскресенье, 8 октября 2023 года, последний день магнитной бури силой в 5 баллов (K-index 5), после чего геомагнитная активность спадет.

11, 28, 29 и 31 октября предварительно еще ожидаются магнитные колебания силой в 4 балла (K-index 4), однако возмущения такой силы еще не считаются магнитной бурей, — они не способны влиять на работу электросетей, спутников, и для абсолютного большинства людей они проходят незаметно.

Карта магнитных бурь октябрь 2023

Однако учитывайте, что это пока только предварительные прогнозы, и в дальнейшем информация еще может уточниться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину вот-вот накроет серьезное похолодание, — в некоторых регионах даже возможны первые заморозки.