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Вонючих проблем больше не будет: как быстро избавиться от неприятного запаха на кухне

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Кухня будет наполнена только приятными ароматами
Кухня будет наполнена только приятными ароматами. Фото shuba.life

Чудо-мешочки избавят от неприятного запаха на кухне

Кухня – это место, где иногда могут появляться не очень приятные запахи. Поэтому там нужно регулярно тщательно убирать, вовремя оттирать жир и постоянно проветривать помещение.

Благодаря самодельным мешочкам с благоухающими травами можно улучшить аромат на кухне или вообще избавиться от неприятных запахов. А как их сделать нам рассказывает "Апостроф".

Так, чтобы самостоятельно сделать ароматические саше достаточно приобрести или самостоятельно сшить небольшие мешочки и наполнить их ароматными высушенными травами, такими как гвоздика, лаванда, мелисса, мята, душица и другие. Можно выбрать любой аромат, который вам больше всего импонирует.

Полученный мешочек следует поместить в шкаф после предварительного вытирания и очищения его поверхности от жира. Этот простой трюк позволит наслаждаться приятным ароматом на кухне в течение длительного времени и забыть о неприятных запахах. Более того – запах лаванды отпугивает насекомых, а потому вероятность того, что в ваших крупах заведутся жучки существенно снижается.

А если неприятный запах вы ощутили на разделочной доске, рекомендуем воспользоваться эффективными и недорогими подручными средствами по совету "Телеграфа". Благодаря им уйдет не только запах, но и уничтожаться бактерии.

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#Кухня #Запахи #Лайфхак