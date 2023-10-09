Вонючих проблем больше не будет: как быстро избавиться от неприятного запаха на кухне

Чудо-мешочки избавят от неприятного запаха на кухне

Кухня – это место, где иногда могут появляться не очень приятные запахи. Поэтому там нужно регулярно тщательно убирать, вовремя оттирать жир и постоянно проветривать помещение.

Благодаря самодельным мешочкам с благоухающими травами можно улучшить аромат на кухне или вообще избавиться от неприятных запахов. А как их сделать нам рассказывает "Апостроф".

Так, чтобы самостоятельно сделать ароматические саше достаточно приобрести или самостоятельно сшить небольшие мешочки и наполнить их ароматными высушенными травами, такими как гвоздика, лаванда, мелисса, мята, душица и другие. Можно выбрать любой аромат, который вам больше всего импонирует.

Полученный мешочек следует поместить в шкаф после предварительного вытирания и очищения его поверхности от жира. Этот простой трюк позволит наслаждаться приятным ароматом на кухне в течение длительного времени и забыть о неприятных запахах. Более того – запах лаванды отпугивает насекомых, а потому вероятность того, что в ваших крупах заведутся жучки существенно снижается.

А если неприятный запах вы ощутили на разделочной доске, рекомендуем воспользоваться эффективными и недорогими подручными средствами по совету "Телеграфа". Благодаря им уйдет не только запах, но и уничтожаться бактерии.