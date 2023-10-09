Неудачники недели: этим знакам Зодиака стоит ждать неприятных сюрпризов

Их ждут плохие новости, импульсивные траты и тоска

Вторая неделя октября в 2023 году принесет массу неприятностей и плохого настроения сразу шести знакам Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Овен, Телец, Близнецы, Лев, Дева и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 9 по 15 октября включительно.

Овнам выпал перевернутый Рыцарь пентаклей

Ждите неприятностей с деньгами, потери сбережений, проблем на работе и импульсивных покупок.

Тельцам выпал перевернутый Шут

Вы за многое схватились, и можете из-за этого ничего не довести до конца, — постарайтесь что-то делегировать и отдохнуть, пока не натворили бед.

Близнецам выпала Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшее время Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.

Львам выпала Четверка кубков

Вы можете попасть в плен тоски, быть отрешены в ближайшую неделю от благ и всего хорошего, что есть в Вашей жизни.

Девам выпала перевернутая Четверка пентаклей

Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Рыбам выпал перевернутый Паж жезлов

Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также стоит быть готовым к плохим новостям или важным вестям, пришедшим с опозданием.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца месяца.