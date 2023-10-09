Не отвиснут: нужно ли сушить "стиралку", держа дверцу барабана открытой

Есть мнение, что со временем дверца начнет провисать

Чаще всего после стирки многие оставляют дверцу своей стиральной машины открытой. Это необходимо для того, чтобы барабан и другие внутренние части машины могли нормально высохнуть. В противном случае может начаться развитие плесени и возникнуть неприятный запах. Однако этот совет также может негативно повлиять на состояние бытовой техники.

Не рекомендуется долго оставлять дверцу стиральной машины открытой, пишет ukr.media. Этот метод обслуживания эффективен, за исключением одного недостатка.

Почему не стоит сушить барабан стиральной машины с открытой дверцей

Есть мнение, что в результате следования этому совету дверца может начать провисать, и в целом такое положение считается неестественным. Со временем перед закрытием дверцы ее придется немного поднимать, и, возможно, даже появится протечка.

Как сушить машинку после стирки правильно

Для этого достаточно просто после стирки протереть барабан сухой и чистой тканью. Оставьте лоток для загрузки порошка и моющих средств открытым, а в барабан положите сухое полотенце или другую вещь. Затем закройте дверцу, но не запирайте ее. Сухая ткань поглощает лишнюю влагу, предотвращая появление плесени, неприятных запахов и других неприятных последствий.