Грызуны будут убегать не оглядываясь: 3 действенных способа отогнать их со своего участка

Забудьте об неэффективной мышеловке

Помимо разнообразных насекомых, на наши огороды также происходят нападения грызунов. Однако применение химических средств непосредственно на месте выращивания съедобных овощей не является наилучшей идеей.

Существуют методы, которые обеспечат максимальную экологичность и полную безопасность для вашего урожая в предотвращении грызунов. Их есть три, пишет ukr.media.

Кошачий запах

Заведите на своем участке кота. Даже соседского можно привлечь вкусной едой. Пушистое создание может вызвать нервозность у ваших хвостатых вредителей. Если вы не любите кошек, попробуйте попросить у соседей кошачью шерсть, оставшуюся после расчесывания их любимца, и разложите ее там, где появляются грызуны чаще всего.

Растительные отпугиватели

Среди таких растений можно выделить мяту, ромашку, полынь и кориандр. Можно приобрести эфирное масло, которое оказывает более сильное воздействие, чем сами растения. Разложите смоченные в этом масле тряпочки вокруг вашей грядки.

Ловушки с клеем

Поймать мышь на клей — безопасно и эффективно. Просто разместите клейкие ловушки в проходах грядок. Такая ловушка работает без каких-либо шумов, в отличие от обычной мышеловки. Одна такая клейкая ловушка способна задержать сразу несколько маленьких особей.

Ранее мы писали, для чего по огороду нужно рассыпать яичную скорлупу. Она способна выполнять разнообразные функции.