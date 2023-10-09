Конденсат на окнах и стенах: как с ним справиться осенью и зимой

Плесень может образоваться не только на окнах и стенах

Перед наступлением холода украинцы традиционно утепляют окна. Это делают не в каждой семье, однако разные методы утепления как пластиковых, так и деревянных окон на зиму до сих пор остаются популярными.

Есть другая проблема с окнами, которая может доставить много проблем. Осенью и зимой это конденсат на окнах. Лишняя влага в комнате оседает на самом холодном — окнах, а также стенах, если они выходят на улицу и не имеют утепления. Также конденсат может оседать на плитке. Заведующий кафедрой физики Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя Юрий Скоренький в комментарии "Тернополь 20 минут" отмечает, что преодолеть конденсат можно двумя способами:

подсушкой воздуха (вода поглощается)

удалением воды (проветривание).

Чтобы предотвратить появление конденсата, следует устроить хорошую вентиляцию или хотя бы регулярно проветривать помещение. Также причиной запотевания окон может быть ошибка при монтаже окон или некачественный стеклопакет. Также отмечается, что против конденсата можно использовать средство как для автомобилей, но проблему полностью оно не преодолеет.

Еще один способ подсушить воздух и убрать излишнюю влажность – это использование обычной соды. Ее насыпают в банки и расставляют в наиболее влажных местах. Одно из мест в квартире, где может образоваться плесень – пространство под кроватью. Там также можно поставить емкость с содой для впитывания лишней влаги.

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