Помогут не только носки: 7 действенных методов быстро согреть ноги, если дома холодно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Морозы уже близко
Если вам холодно, можно сделать самостоятельно грелку из полотенец, которые старые или не нужные. Но если замерзли только ноги, то есть 7 лайфхаков, которые в этом помогут.
Что нужно делать, чтобы избавиться от этой проблемы, можно узнать на сайте Oneprice. Самое простое, что поможет, это надеть тёплые носки.
Как согреть ноги: 7 действенных способов
- Потянуть или "поработать" ногами. Эти упражнения подходят не только ногам, но и рукам. Гимнастику для пальцев достаточно легко: выберите небольшой предмет и постепенно поднимайте ногой.
- Физические упражнения. Они помогут улучшить кровообращение.
- Ванная для ног. Чтобы согреться, нужно как-то повлиять на сосуды. Поэтому рекомендуется налить в миску теплую воду около 30 градусов, опустить ноги и наслаждаться.
- Грелка. Налейте в бутылку горячую воду и поставьте на нее ноги.
- Наденьте носки. Это самый банальный способ. Носки должны быть не слишком тесными, лучше выбирать свободные.
- Следует минимизировать стресс и употребление табака. Эти два фактора могут сильно влиять на кровообращение в организме.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно согреться в постели во время холодов.