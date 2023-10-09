Помогут не только носки: 7 действенных методов быстро согреть ноги, если дома холодно

Морозы уже близко

Если вам холодно, можно сделать самостоятельно грелку из полотенец, которые старые или не нужные. Но если замерзли только ноги, то есть 7 лайфхаков, которые в этом помогут.

Что нужно делать, чтобы избавиться от этой проблемы, можно узнать на сайте Oneprice. Самое простое, что поможет, это надеть тёплые носки.

Как согреть ноги: 7 действенных способов

Потянуть или "поработать" ногами . Эти упражнения подходят не только ногам, но и рукам. Гимнастику для пальцев достаточно легко: выберите небольшой предмет и постепенно поднимайте ногой.

. Эти упражнения подходят не только ногам, но и рукам. Гимнастику для пальцев достаточно легко: выберите небольшой предмет и постепенно поднимайте ногой. Физические упражнения . Они помогут улучшить кровообращение.

. Они помогут улучшить кровообращение. Ванная для ног. Чтобы согреться, нужно как-то повлиять на сосуды. Поэтому рекомендуется налить в миску теплую воду около 30 градусов, опустить ноги и наслаждаться.

Грелка . Налейте в бутылку горячую воду и поставьте на нее ноги.

. Налейте в бутылку горячую воду и поставьте на нее ноги. Наденьте носки . Это самый банальный способ. Носки должны быть не слишком тесными, лучше выбирать свободные.

. Это самый банальный способ. Носки должны быть не слишком тесными, лучше выбирать свободные. Следует минимизировать стресс и употребление табака. Эти два фактора могут сильно влиять на кровообращение в организме.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно согреться в постели во время холодов.