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Помогут не только носки: 7 действенных методов быстро согреть ноги, если дома холодно

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Девушка сидит на диване Новость обновлена 09 октября 2023, 13:40
Девушка сидит на диване. Фото Pixabay

Морозы уже близко

Если вам холодно, можно сделать самостоятельно грелку из полотенец, которые старые или не нужные. Но если замерзли только ноги, то есть 7 лайфхаков, которые в этом помогут.

Что нужно делать, чтобы избавиться от этой проблемы, можно узнать на сайте Oneprice. Самое простое, что поможет, это надеть тёплые носки.

Как согреть ноги: 7 действенных способов

  • Потянуть или "поработать" ногами. Эти упражнения подходят не только ногам, но и рукам. Гимнастику для пальцев достаточно легко: выберите небольшой предмет и постепенно поднимайте ногой.
  • Физические упражнения. Они помогут улучшить кровообращение.
  • Ванная для ног. Чтобы согреться, нужно как-то повлиять на сосуды. Поэтому рекомендуется налить в миску теплую воду около 30 градусов, опустить ноги и наслаждаться.
  • Грелка. Налейте в бутылку горячую воду и поставьте на нее ноги.
  • Наденьте носки. Это самый банальный способ. Носки должны быть не слишком тесными, лучше выбирать свободные.
  • Следует минимизировать стресс и употребление табака. Эти два фактора могут сильно влиять на кровообращение в организме.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно согреться в постели во время холодов.

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#Тепло #Лайфхак #Холодные ноги