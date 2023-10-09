Декор и утепление грядок: интересные способы, как использовать опавшие листья

Опавшие осенью листья не обязательно сразу отправлять на помойку, их можно интересно использовать на участке

В октябре после первых заморозков начинается активный листопад. Листья застилают и сад, и весь участок, и начинают мешать. Опытные дачники знают, что выбрасывать листву на помойку или тем более сжигать не стоит.

Есть способы, как применить опавшие листья в хозяйстве, пишет apostrophe.ua. Узнаем, как это сделать.

Компост

Из листьев осенью можно делать компост. Для этого нужно собрать всю листву, измельчить и отправить в компостную кучу. Компоненты, которые имеются в листочках можно сделать более эффективными, если перед ними положить в кучу еще и зеленые растения.

Почва для выращивания рассады и комнатных растений

Опавшие листья могут стать отличной почвой для пересадки комнатных растений или высаживания рассады по весне. Всего лишь смешайте собранные желтые листья с зелеными растениями в одном полиэтиленовом пакете и дайте им разложиться.

Мульча

Опавшие листья можно расположить на грядках, а также выстелить ими тропинки между грядками. Это поможет бороться с сорняками на вашем огороде. Также такая подстилка земли будет мешать процессу вымыванию минералов из грунта.

Декор

Красивые желтые листочки можно использовать для декора, как целого участка, так и для мелких поделок. Проявите фантазию и рассыпьте листья на участке в интересную композицию, аж пока они не почернеют.

Для утепления растений

Если на вашем участке есть многолетние растения, их можно утеплить с помощью опавшей листвы. Укутайте листьями кусты роз, гортензии и другие цветы, которые могут пострадать от морозов.

Утепление грядок

Выкопайте небольшие траншеи на своих грядках, оставив землю лежать рядом. Листьями наполните до краев эти траншеи, сверху можно посыпать измельченными зелеными растениями, и полейте все это водой. А уже весной после первого потепления прикопайте листья в траншеях землей и накройте нетканым материалом.

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