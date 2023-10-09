Побелка деревьев в октябре: зачем это делать, и какие средства лучше использовать

Узнайте, как правильно подготовить деревья в саду к зимним холодам

К октябрю практически все работы в саду и на огороде завершены, урожай фруктов и овощей собран. Однако отдыхать от полевых работ еще рано. В вашем саду есть деревья, которые необходимо обработать перед зимовкой.

В середине осени нужно побелить деревья, пишет apostrophe.ua. Однако, обрабатывать нужно не все подряд, а только зрелые деревья и старые фруктовые деревья, у которых проблемные стволы.

Зачем нужна побелка деревьев в октябре?

Есть много споров на тему, когда лучше белить деревья — осенью или весной. Как оказалось, лучше это сделать именно перед зимовкой. Побеленные деревья будут более защищены зимой — от ветра, перепадов температур, промерзания и грызунов. А вот весной можно обновить побелку стволов.

Что сделать перед побелкой деревьев?

Перед процедурой побелки, деревья нужно подготовить — очистите старую заросшую кору, снимите лишайники, мох и другие элементы, чтобы ствол был чистым и гладким. К слову, вместе со всем этим вы уберете и мелкие личинки насекомых, которые приготовились зимовать в коре.

Чем белить деревья?

Для побелки деревьев подойдет специальная покупная краска, глина и известь. Если выбрали известь, то ее нужно погасить перед процедурой. На один килограмм извести понадобится 2 литра воды. Известь понемногу добавляйте в воду и перемешивайте деревянной палочкой. Наносить раствор на стволы можно малярной щеткой, лучше это сделать в два слоя. Обязательно побелите развилки нижних веток дерева, где собирается влага.

То же самое и с глиной — ее нужно разводить с водой до консистенции кашицы и наносить на деревья или щеткой или просто руками. Лучше сделать это в 2-3 слоя, дождавшись, пока каждый из них высохнет.

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