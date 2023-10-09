Животное-покровитель 2024 года по восточному гороскопу: кто оно и что символизирует

Властный и успешный Дракон может стать талисманом удачи для многих знаков китайской астрологии

На смену Водяному Кролику, который оберегал 2023 год, приходит Деревянный Дракон. Это едва ли не самое могущественное животное в восточном гороскопе, которое символизирует власть, успех, силу и удачу.

"Телеграф" рассказывает, когда начинается год Дракона и что он нам принесет. Астрологи предсказывают период изобилия в финансовых делах и удачное время для создания и расширения семьи.

В соответствии с китайским гороскопом, 2024 год — год Деревянного Дракона. Китайский Новый год начнется 10 февраля 2024 года и продлится до 28 февраля 2025 года.

Прогноз на год Дракона 2024

Дракон – почитаемый символ в китайской астрологии, который характеризуется властью, силой, мудростью и успехом. Согласно восточному гороскопу на 2024 год, нас ожидает период трансформации, роста и изобилия. Кроме того, возможны позитивные изменения и новые возможности.

Животное-покровитель 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. Так, дерево символизирует старт, развитие, потенциал и прогресс, тогда как зеленый цвет – жизненную силу и саму жизнь.

Карьерный гороскоп на год Дракона

С точки зрения карьеры Дракон обещает инновации, творчество и риск. Люди, которые смогут выйти из зоны комфорта и попробовать новое увлечение, достигнут блестящего результата. Астрологи прогнозируют, что будущий год будет отличным временем для открытия нового бизнеса или вступления на более высокую должность.

Согласно прогнозу на 2024 год, будут процветать сферы технологий, робототехники и искусственного интеллекта, а также благоприятные события могут касаться сфер развлечения, средств массовой информации и моды.

Что касается финансов, то Дракон характеризуется как период расширения, достатка и удачи. Увеличение доходов ждет тех, кто сможет использовать энергию этого животного-покровителя в свою пользу. Однако астрологи призывают избегать рисков с денежными операциями.

Любовный гороскоп на год Дракона

Дракон будет благоприятным годом для новых начинаний, включая личную жизнь. 2024 год — хорошее время для создания и расширения семьи. Это животное характеризуется преданностью и глубокой привязанностью к семье. Год укрепит семейные узы. Позитивные изменения ожидают тех, кто состоит в серьезных отношениях. Одинокие люди, в свою очередь, могут познакомиться с интересными людьми, проявить себя и открыть новые возможности.

Удачные и неудачные знаки в год Дракона

Год Дракона будет удачным для таких знаков восточного гороскопа: Крысы, Обезьяны и Петуха. Люди, рожденные в годы вышеуказанных животных, смогут добиться высот и большого успеха. Ярким и захватывающим год окажется и для Дракона, удастся достичь цели и стать увереннее.

Более трудным 2024 год окажется для Быка, Змеи и Собаки. Им Дракон сулит препятствия, проблемы в личной и профессиональной жизни. Однако терпение и умение адаптироваться помогут справиться людям, рожденным в годы вышеуказанных животных, с любыми трудностями.

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