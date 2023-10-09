Защищают почву аж до весны: три культуры для засеивания огорода после сбора урожая

Эти растения защитят огород от размывания и подпитают землю полезными веществами

К середине осени почти все полевые работы завершены, картошка и другие культуры собраны. Многие дачники после сбора урожая задаются вопросом, чем засеять огород после сбора урожая. Оказалось, что есть три полезные культуры, которые будут полезны для земли и будущего урожая.

В первую очередь речь идет о таких культурах, как белая горчица, озимая вика и озимая рожь, пишет theLime. Эти растения защищают почву аж до весны и предупреждают вымывания грунта в холодный период.

Белая горчица

Эта культура относится к сидератам, она отлично защищает почву от сильных морозов и промерзаний. Кроме того, белая горчица является профилактикой появления в земле улиток, проволочников и прочих вредителей. Она насыщает землю серой. Поэтому ее лучше всего сеять на тех участках, где вы планируете высаживать картошку в следующем сезоне.

Озимая вика

Это растение, которое кажется сорняком, на самом деле очень полезно для грунта. Озимая вика насыщает землю азотом, предупреждает размножение вредителей и борется с вредными растениями и сорняками. После вики на участке можно высаживать рассаду капусты. Вика подходит для тяжелых грунтов, но ее не стоит сеять на кислых и сухих участках земли.

Озимая рожь

Во время зимнего периода рожь обогащает землю азотом, калием и необходимыми минералами. Также озимая рожь полезна для наполнения грунта влагой и предупреждения вредителей. После озимой ржи почва прекрасно подойдет для картошки, помидоров и тыквы.

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