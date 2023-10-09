Кусты не погибнут от холода: что обязательно сделать с виноградом в октябре
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Все об уходе за виноградником накануне холодов
Октябрь отлично подходит для того, чтобы создать благоприятные условия для зимовки растений, в том числе и винограда. От качества ухода за растением осенью будет зависеть урожай следующего года.
Обязательные работы с виноградом направлены на то, чтобы оградить растение от вредителей и заболеваний, а также чтобы оно заложило плодоносящие лозы и перевелось в "режим покоя". Поэтому винограду в октябре нужен полив, подкормки, обрезка и зимнее укрытие.
Полив винограда осенью
Это одна из основных процедур в винограднике в октябре. Полив особенно важен, если осенью стоит сухая погода.
Влагозарядный полив защитит лозу от вымерзания зимой. Процедуру проводят, когда листья с винограда уже опали и температура воздуха не поднимается выше 10 градусов.
На каждый взрослый куст требуется не менее 5-10 ведер воды. Спустя несколько дней после полива нужно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
Подкормка
Во время осеннего полива виноградник подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Они должны содержать фосфор, железо, магний. Можно использовать для винограда и древесную золу. Ее либо заделывают в почву при перекопке, либо разводят 300 г вещества в 10 литрах воды и поливают почву.
Профилактика болезней
После опадания листьев необходимо обработать виноград препаратами для защиты от болезней. Наиболее популярными средствами для этой цели являются медный и железный купорос.
Обрезка
Лучшее время для обрезки винограда — октябрь. Ее проводят уже после заморозков, когда растение сбросило листву.
При обрезке оставляют только вызревшую часть побегов. Если на ней более 12 почек, ее нужно укоротить, оставив 8-12 почек. Все обрезанные остатки нужно вынести и уничтожить. Оставшуюся лозу необходимо пригнуть.
Укрытие
Виноград укрывают после того как температура падает и держится не выше -5 градусов. На пригнутую после обрезки лозу набрасывают сухие листья, солому или лапник. Сверху рекомендуется накрыть виноград спанбодом или другим материалом с похожими функциями. Важно оставить небольшое отверстие, чтобы лоза проветривалась и не прела.
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