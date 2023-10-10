День Евлампия Зимоуказателя: сделаете это 10 октября — улизнет удача и счастье

В этот день особое внимание уделялось огню

По православному новоюлианскому календарю, 10 октября отмечается память святых мучеников — брата и сестры Евлампия и Евлампии, и этот день в народе традиционно называется Евлампий Зимоуказатель.

В этот день гадали на предстоящую зиму. Наши предки наблюдали за лунными рогами и определяли направление, откуда придет холодный ветер. Если рога указывали на север, то зима обещала быть строгой и быстрой, а если на юг, то будет слякоть и грязь.

В старину особое внимание уделялось огню. Сжигание старых вещей считалось способом избавиться от проблем и несчастья. Кроме того, чтобы избавиться от болезней, советовали перепрыгнуть через костер.

Что нельзя делать 10 октября

Пылесосить и мести пол — можно "вымести" удачу и счастье.

Гулять свадьбы, проводить сватовство, делать предложения руки и сердца — любовная связь окажется недолгой.

Покупать новую одежду — быстро порвется или разонравится.

Ранее сообщалось, что 10 октября в большинстве областей Украины будет немного теплее. Также ожидаются обильные дожди.