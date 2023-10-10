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День Евлампия Зимоуказателя: сделаете это 10 октября — улизнет удача и счастье

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Праздник "День Евлампия Зимоуказателя" отмечается в 2023 году 10 октября (ранее 23 октября)
Праздник "День Евлампия Зимоуказателя" отмечается в 2023 году 10 октября (ранее 23 октября). Фото Pixabay

В этот день особое внимание уделялось огню

По православному новоюлианскому календарю, 10 октября отмечается память святых мучеников — брата и сестры Евлампия и Евлампии, и этот день в народе традиционно называется Евлампий Зимоуказатель.

В этот день гадали на предстоящую зиму. Наши предки наблюдали за лунными рогами и определяли направление, откуда придет холодный ветер. Если рога указывали на север, то зима обещала быть строгой и быстрой, а если на юг, то будет слякоть и грязь.

В старину особое внимание уделялось огню. Сжигание старых вещей считалось способом избавиться от проблем и несчастья. Кроме того, чтобы избавиться от болезней, советовали перепрыгнуть через костер.

Что нельзя делать 10 октября

  • Пылесосить и мести пол — можно "вымести" удачу и счастье.
  • Гулять свадьбы, проводить сватовство, делать предложения руки и сердца — любовная связь окажется недолгой.
  • Покупать новую одежду — быстро порвется или разонравится.

Ранее сообщалось, что 10 октября в большинстве областей Украины будет немного теплее. Также ожидаются обильные дожди.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники